國民黨金門縣黨部今（19）日舉辦建黨126周年黨慶，表揚資深黨員443人。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部今（19）日舉辦建黨126周年黨慶，在表揚資深黨員443人，大家庭團聚的歡樂氣氛中，也痛批民進黨獨裁治國引發民怨， 大家互勉學習與傳承前輩的精神，往「護金門，保民主，拚未來」的目標大步邁進。

縣黨部主委石兆（王民日）表示，受到新冠肺炎疫情的影響，「小三通」暫停嚴重衝擊觀光產業，對金門與國民黨不只是一項考驗，也是一次機遇，希望大家能藉由此次機會提出更實務，並具有應變能力的長遠方針，不只讓金門持續安定繁榮，也讓國人看到國民黨處理經濟、民生議題的能力。

縣黨部也痛批民進黨自總統大選再度連任、國會過半以來，面對人民的態度從謙卑謙卑再謙卑轉變成傲慢傲慢更傲慢，國際上對川普團隊一面倒，犧牲國人利益開放萊豬進口，結果卻是川普沒有連任、區域組織進不去，國家也找不到發展方向。這種以網軍治國、貼圖亂民，用國家機器做假新聞，又以國安為由打壓新聞自由的團隊，離民進黨自己曾反對的獨裁政黨越來越近。

(中時 )