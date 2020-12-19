近來「03799401」這串數字因為丁怡銘以及蘇貞昌所引發的爭議，使其在台灣眾所皆知，而副總統賴清德昨(18)日赴雲林參訪購買威士忌時，竟也使用同一組統一編號，再度引爆全新一起的「統編案」；對此，貼文曝光該發票的釀酒師今日在臉書上澄清表示，分享該發票主要是因為副總統給他們肯定，太過於感動及驕傲，才忍不住將發票分享上網路，卻沒想到引起這麼大的糾紛。

對於賴清德的統編案，總統府發言人Kolas Yotaka表示，副總統因公下鄉考察，為公務使用，依照「各級政府機關特別費支用規定」，辦理購買地方特產，做為餽贈外賓之公務使用。更重要的目的是支持地方創生，對外推廣台灣特色產品，並非作為私用，特此說明。

而公開發票的「虎尾釀酒醋生活園區」也在臉書粉專上貼文表示，當時是因為賴副來訪，讓他們太過高興，所以才忍不住拿出來向網友們分享，卻沒想到會引起這麼大的風波。

「虎尾釀酒醋生活園區」指出，這次的紛爭造成賴副總統的困擾，他們想向賴說10,000次的道歉；同時也想對賴副表達超過10,000次的感謝，感謝賴副總統特地下鄉，了解地方產業的辛苦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)