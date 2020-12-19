37歲女星許嘉凌是歌手許慧欣的妹妹，近年她淡出演藝圈，在德州大學安德森癌症醫療中心（MD Anderson Cancer Center in the Texas Medical Center）成為ICU急診護理師，近日她在臉書分享自己接種新冠肺炎疫苗，直說是「最好的方式結束這瘋狂的一年」，她分享接種後的心得，透露第一天幾乎感覺不到副作用，隔天起床起手有點痠痛，第3天就感覺不到痠了。

許嘉凌近日發文，表示身為醫護人員前線她接種了新冠肺炎疫苗，對科學十分有信心，也開心這是最好的方式結束這瘋狂的一年，她很樂於分享接種後的心得，也很驕傲成為院內第3個施打疫苗的案例。前半天許嘉凌說完全感覺不到副作用，以往每年她都會施打流感疫苗，得到的副作用是身體痠痛和疲累，但打了新冠肺炎疫苗的頭半天完全感受不到。

許嘉凌淡出演藝圈後成為前線護理師。（圖／翻攝自許嘉凌臉書）

隔天，許嘉凌繼續分享心得，坦言第二天起床後開始感覺到手臂痠痛了，但還是比以往打流感疫苗的痠痛、疲倦症狀少一些。第三天她再更新：「痠痛都沒了，昨天的疲累感也消失」，強烈建議所有有資格打疫苗的人都該去接種。

許嘉凌分享打了疫苗後的心得。（圖／翻攝自許嘉凌臉書）

好友Gino在臉書問許嘉凌：「已經有疫苗了？百分之百有效嗎？」她回應：「是疫苗，要打兩次」、「他們研究了，說目前95%」。而許嘉凌過去曾在台灣發行專輯《超人氣》，並參與舞蹈比賽節目《舞林大道》，2012年她嫁給老公陳海毅，接連生下2子，姊姊許慧欣則在2013年結婚，目前育有1女。

(中時新聞網)