估價單取信金融行員，2車手詐百萬遭逮。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

假估價單取信金融行員。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

魚目混珠的台北地檢署監管科收據。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

警方與金融行庫聯手打詐，有詐騙集團為讓被害人取信行員，除了以「台北地檢署監管科收據」魚目混珠，還提供假估價單讓行員信以為真，陳姓被害人不疑有他，被騙140餘萬元，高巿警苓雅分局先後在基隆等地逮捕2車手送辦。

苓雅警分局發生「假檢警」詐欺案件，陳姓被害人誤信詐騙集團假檢警人員指示，到金融機構多次提領大額金錢交給「假檢警」，總共遭詐騙140餘萬元。

警方調查發現，詐騙集團為避免金融機構行員關懷提問，除了提供被害人「台北地檢署監管科收據」外，還給了1張某設計公司的「估價單」，因估價單金額高達167萬餘元，藉此消除金融機構行員疑慮，減少警方到場阻詐。

警方組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦後，以科技偵查分析、比對大數據，先於17日掌握廖姓犯嫌行蹤，持拘票在基隆市區拘提對方到案，查扣手機及贓款2萬餘元。

本月18日另得知高姓犯嫌行蹤，在高雄市區將人拘提，全案訊問後，依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦，並向上溯源、擴大查緝。

(中時 )