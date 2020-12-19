高雄一名夫妻在外租屋，人妻在2018年11月在租屋處的公共浴室洗澡時，住在樓下的男鄰居竟然偷偷上樓，還自己脫得精光，從門縫觀看人妻洗澡，甚至一邊看一邊打手槍，遭到女方丈夫發現。人妻得知自己被偷窺後氣炸提告，該男鄰居事後依公然猥褻罪嫌遭拘50日，易科罰金5萬，民事部分則判賠8萬元。

根據判決書記載，該位人妻在107年11月間承租一棟大樓5樓，男鄰居則承租在4樓，而住戶的公共浴室就設在5樓處。男房客分別在107年11月16日、同年月20日，趁著人妻於5樓公共浴室沐浴時，自己竟然脫個精光，全身赤裸在5樓公共走道上來回徘徊，還一邊從浴室門板通氣孔窺視人妻洗澡，同時一邊「打手槍」，未料卻遭到人妻發現。

法院審理時表示，人妻認為自己被偷窺後，罹患創傷症後群，因此要求男鄰居60萬元民事賠償。但法官發現，案發後人妻要求男鄰居搬走，男鄰居也依約搬離並未返回，但是人妻卻主張因此患有創傷性壓力症候群，應該是人妻自己生性多疑，與男方並無關。

法院審酌當時人妻會發現男鄰居偷窺事件之原因，是因為女方丈夫上廁所時發現走道有人影而尾追，事後並調閱走道監視錄影畫面，才自監視錄影畫面得知被告偷偷從衛浴門板偷窺自己老婆洗澡，認原告請求精神慰撫金以8萬元為適當。

(中時新聞網)