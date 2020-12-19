陸媒引述業內人士消息指出，在新任副董事長蔣尚義（人稱蔣爸）的協助下，中芯國際將尋求與荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）進行談判，希望能採購荷商的極紫外光（EUV）設備。

新浪科技報導，中芯國際一直無法從艾司摩爾取得EUV設備，儘管艾司摩爾在法律上不受某些約束條件的影響，但仍存在顧慮。

EUV（極紫外光）利用波長非常短的光，在矽片上形成數十億個微小結構，構成一個晶片，與舊型設備相較，EUV設備可以生產更小、更快、更強大的晶片。

據了解，中芯國際打算利用EUV設備，來生產7奈米以下製程技術的晶片產品。

中芯國際執行長梁孟松15日在辭職聲明中透露，已開發完成7奈米技術，明年4月進入風險量產；至於更先進的5奈米和3奈米製程，只要EUV光刻機到來，就可進入全面開發。換句話說，有了EUV機台，中芯國際也能進行3奈米晶片的量產。

(中時新聞網)