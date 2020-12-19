美國副總統彭斯（Mike Pence）18日上午接受新冠病毒疫苗的接種，並將過程全程直播。川普政府表示，這是聯邦政府努力的一部分，旨在建立公眾對疫苗安的信心，而總統當選人拜登也罕見稱讚總統川普在疫苗上的作為。前立委林濁水對拜登稱讚川普表示肯定，但對於拜登批評川普分裂美國，他則直言拜登錯了，並指出美國社會分裂的原因。

拜登日前在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中接受訪問，並針對兒子韓特捲入「通烏門」進行回應，在被問及如何看待川普過去的政績時，拜登則表示，他很肯定川普川「讓疫苗動起來」，但他也批評川普造成美國社會的分裂。

對此，林濁水今(19日)在臉書上表示，拜登稱讚川普「讓疫苗動起來」，這很漂亮，對於拜登說，對杭特的調查的目的是針對他本人，但他不會因此拒絕與國會共和黨人合作。這也蠻像一國元首。

至於拜登認為川普最成功的地方是分裂美國社會，林濁水直言，「這錯了」，並指出，是美國包括政界、學界、華爾街、矽谷、媒等建制菁英把底層白人丟在一邊，聯手推動了幾十年的全球化分裂了美國，川普不過趁分裂的矛盾而起而已。

(中時新聞網)