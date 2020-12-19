交通部2019年開始補助新手騎士，考機車駕照前先上駕訓班，考取駕照後可領補助，交通部道安會指出，經研究顯示受過機車駕訓者，違規及事故風險均較低，該措施明年仍會撥列經費續辦，補助金額維持今年的1300元，時間為元旦起至11月底。

為鼓勵新手在上路前，先建立完整的防禦及安全駕駛觀念，公路總局去年起辦理機車駕訓班訓練，參加駕訓班機車訓練並考取駕照的民眾，補助每人訓練費1000元。該措施今年續辦，金額提高至1300元。

公路總局曾統計，自行考取駕照後1年內的違規率為10.08％，但若是為經過駕訓班訓練後，違規率則降低至2.99％。另根據交通大學研究顯示，機車駕訓後考取駕照，可延長安全騎乘時間，且經機車駕訓者，違規及事故風險均較低，未經駕訓者相對經駕訓者，違規為1.48倍，事故則為1.26倍。

交通部道安會表示，民眾考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少32％、肇事風險減少20％，顯示確實有成效，明年元旦起將持續補助機車考照民眾，預估可有1萬人受惠。

(中時 )