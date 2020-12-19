新竹一名建設公司的少東今年9月找來一群酒店妹與朋友狂歡，其中一名女子隔天起床時發現被對方載到摩鐵，內褲被脫、手臂有傷，內褲、胸罩上沾有不明體液，質疑遭撿屍；但少東解釋是擔心她安危才載至摩鐵休息，安置好即離開。檢方發現醫院檢驗報告中，女子下體的DNA非屬少東，而是另外2名男性，判不起訴處分。

該男子是新竹地區小型建商的少東，經常上酒店應酬，因此結識該酒店女子，他們相約今年9月一起與朋友喝酒狂歡，當時女子先醉倒，男子眼見女子的朋友們陸續離開，擔心她遭撿屍，因此決定帶她到摩鐵開房間。女子隔天醒來時發現自己內褲被脫、腰帶被解開、手臂有傷，內褲和胸罩沾有不明體液，懷疑遭對方下藥迷姦，決定控告。

但該少東解釋，當時該女子非常醉，幾乎沒有意識，他是擔心對方倒在路邊，才會好心帶到摩鐵，他當下為了怕對方亂吐、弄髒環境，還拿毛巾包著對方、雙手不斷攙扶，可能因此而有小擦傷，衣物被扯開等，但他強調沒有性侵對方，只在摩鐵待了近50分鐘，看到對方睡穩就離開了。

檢方事件勘驗女子的醫院檢驗報告，報告中顯示女子下體的DNA屬2名男子，但都不是該少東，且抽血化驗也未發現她體內有藥物殘留，認定少東犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)