日本女星竹內結子因產後憂鬱症，九月時傳出在家中輕生噩耗，享年40歲，震驚日本演藝圈，曾和她有段短暫婚姻的中村獅童，雖然已經離婚12年，卻意外成為網友撻伐的箭靶，未料他日前PO出為兒子慶生的照片，再度引發網友不滿砲轟。
「日劇女王」竹內結子，2019年梅開二度，嫁給小5歲的演員中林大樹，並於今年1月喜迎兒子出生，沒想到才準備產後復出之際，竟於今年9月被發現在東京澀谷區住家昏迷，雖然緊急送往醫院搶救，仍舊無法在鬼門關前挽回性命，享年40歲，至於與前夫中村獅童育有的兒子，至今還在竹內結子現任丈夫家，是否接回親自扶養引發關注。
前夫中村獅童原先就因為外遇、酒駕風波，導致形象不佳，沒想到竹內結子驚傳驟逝之後，他先是把社群網站關閉，也遲遲未對外公開發言，引起眾多網友不滿，如今睽違2個半月重新開啟社群，居然是PO出慶祝兒子3歲生日的照片，讓外界認為完全不顧及大兒子心情，再次成為網友攻擊的對象。
相較於中林大樹表態要連大兒子共同扶養，扛起單親爸責任，以慰亡妻在天之靈，也難怪外界不諒解中村獅童的態度，認為他沒擔當不負責任，不過有日媒報導，其實中村獅童本想接手兒子扶養責任，但由於中林大樹表態要當兩個孩子的爸，才尊重對方此決定。
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