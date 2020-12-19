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一位女駕駛18日開車行經嘉義義竹國小附近時，前方的機車駕駛不停轉頭咆哮，甚至跳針說：「我撞到妳了欸！妳知道嗎？」先是狂敲車窗，再跳上引擎蓋，行為荒誕，警方到場釐清責任，卻讓該男先行離去，僅將女駕駛帶回警局作筆錄，讓女駕駛超級傻眼。

一位賴姓女駕駛18日在臉書社團《爆料公社》發文，內文寫道，上班突停等紅燈時，前方的男機車騎士突然盯上她，不僅一路緊追，還不停她的車周圍繞行，朝女駕駛的愛車動手動腳，敲玻璃、刮車，最後甚至直接跳上引擎蓋賴著不走，語氣激烈的不停指著車內猛罵。

女駕駛與他素昧平生，上班途中卻突遇到此等詭異男子，實在快把她嚇壞，影片中可見，該男甚至跳針說著：「我XXX妳不知道嗎？小姐，我撞到妳了耶，妳不知道嗎？妳要報警，我跑了妳再報警那有什麼意思？」等語。

警方到場後向女駕駛表示鬧事男子是當地上頭痛人物，甚至警方釐清完責任後，讓該男先行離去，只請女駕駛回警局製作筆錄，讓她超級無奈。

文發出後，不少網友紛紛留言喊罵，「遇到這種事情千萬不要開門下車理論 保護自己比較重要」、「告死他」、「都爬上引擎蓋了開車載去警察局」、「車主您太溫柔了，這種人就是沒被嚇過而已」；也有網友質疑警方的做法，「請問警察放對方走的依據係？」、「為何只帶你做筆錄，哪家派出所警察阿」。

(中時新聞網)