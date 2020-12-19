有民眾在全聯發現架上一模一樣的商品，竟出現兩種價格。內行的人點出，關鍵就在於「換檔」。每個檔期有每個檔期的價格，雖然不至於相差太大，但消費次數一多，幾塊錢幾塊錢的省下來，不無小補。

原PO找到一款餅乾，包裝、內容物、重量全都一樣，卻差了3元，她好奇怎麼會有這樣的狀況，問題出在哪？網友回覆，像全聯這種連鎖賣場，為了和傳統市場區隔，會特地在重要節日或初一、十五等日子，推出比平常更便宜的價格，趁機在消費者心中建立物美價廉形象。

促銷檔期前，架上的商品標價必須更新；網友認為，像原PO的例子，應該是換檔作業時，忘記把舊價格拿掉，才會發生「一物兩價」。

根據購物頻率計算，多數消費者一個月平均到大賣場兩次，所以賣場的促銷檔期，大致會維持兩星期一檔，讓來逛街的人「每次都有新發現」。尤其是周三，成為開檔日機率最高。

為了減少對消費者的影響，許多賣場會刻意選擇非營業時間換檔。員工事先計劃好促銷區域的陳列品項，並控制訂貨、到貨時間，集中時段快速完成。

(中時新聞網)