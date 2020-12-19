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副總統賴清德日前到雲林參訪購買威士忌，因打上總統府統編，引來全民買單的疑慮，今(19)日出席2020年全國扶幼感謝暨表揚大會活動時，針對媒體提問，現場並未回應。總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）澄清表示，副總統因公下鄉考察，購買地方特產為餽贈外賓之公務使用，均依照相關規定辦理。

據了解，賴清德本月15日到雲林虎尾釀酒醋生活園區參訪、聽取簡報。隨後主動向虎尾釀購買了兩支台灣米釀威士忌。但是釀酒師卻高興得將打有總統夫編號的發票PO上網，卻引發民眾質疑賴清德向廠商購買威士忌時，打上總統府統編「03799401」，是否有全民買單疑慮。

今天下午賴清德出席2020年全國扶幼感謝暨表揚大會時，不少媒體原本想要詢問他針對此事的回應，但賴清德並未接受媒體受訪。

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(中時新聞網)