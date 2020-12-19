蔣榮宗。（ZONG MUSIC INC提供）

蔣榮宗18日推出《金馬x金曲 星光大道紅毯音樂》專輯，他於今年甫拿下南加大電影音樂碩士，就在2020金曲獎、金馬獎受重用，一舉囊括雙金的紅毯音樂和單元配樂製作、編曲，他亦受邀觀禮，說到最讓他心情激昂的部分，蔣榮宗曾說：「當看到李安導演走在紅地毯的時候。播著我做的音樂～簡直就是不可思議啊！」

此外，他與父親蔣三省所製作的台視《生生世世》電視原聲帶、以及他獨立製作的《親愛的母親》電影配樂，一舉囊括海內外20個以上國際獎項，可謂台灣之光。蔣榮宗在美國半工半讀時，跟臉書（Facebook）合作的母親節專案《親愛的母親》配樂，於今年母親節上線，《親愛的母親》線上計劃，由獲獎遊戲團隊IndieCade、Ama 製作團隊和 Zong Chiang （蔣榮宗）的音樂結合，以前所未有的VR體驗，透過科技拉進兩代之間的距離。

雖然新冠肺炎讓全球出現隔離對情緒造成的影響。在遊戲的最後，參與者將可以把成果製作成一份特別的禮物，分享給自己的媽媽。他希望透過故事，表達即便現在不在彼此身邊，也能讓人們回想起那些緊緊相依的時刻。在蔣榮宗的音樂設計下，連結了母女之間的微妙關係，透過東方與西方的樂器編制襯托出母女的情感背景。

(中時 )