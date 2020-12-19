美食交友實境節目《開著餐車交朋友》由「香港影帝」黃秋生、「瘋面仔」KID林柏昇、「電眼男神」共同主持，攜手走遍台灣尋找在地食材，透過美食結交圈內圈外好友。開鏡後，在全台刮起「捕獲野生秋生哥」風潮，從台北一路到台南都有粉絲跟隨，近日一行人來到台中，邀請到全能全才的「千面歌優」李千那一起體驗賽車競速。

鮮少參與外景節目錄影的李千那透露，自己是黃秋生的粉絲：「我很喜歡秋生哥，可以有機會見到偶像，就立馬答應。」個性酷帥的李千那遇見偶像黃秋生，也難得展現自己小女孩的一面，在個人IG發佈和3位主持人的合照，寫下「看到偶像真的會語無倫次，我完全不知道我今天說了什麼，從小就很愛看港片，今天看到黃秋生大哥本人在我面前，我心裡超激動亢奮」。跟偶像相處一整天後，李千那爆料：「秋生哥非常隨性自然，他竟然為了將外套拉鍊拉好，拉了整整15分鐘，我在旁不斷說話，結果他完全沒聽到我說了什麼！」相當意外看似冷酷的黃秋生，私下竟是如此呆萌。

歌聲溫柔動人的李千那興趣相當特別，竟是「車子」，她說：「我從小跟表哥玩在一起，都玩軌道車、打快打旋風，所以對男生的遊戲特別感興趣。我從17歲的時候就對車很有興趣，也喜歡研究，一滿18歲就馬上去考駕照、打工賺錢買車，還曾愛車愛到去投資改車行。」李千那也熱情邀約黃秋生一起進行最愛的賽車比賽，沒想到卻被打槍：「我特地找了賽車場想跟他比賽，結果他竟然拒絕我，因為他怕危險，完全完全顛覆看電影對他的印象，太可愛！」

《開著餐車交朋友》的宗旨為「透過美食交朋友」，走遍全台尋找各地新鮮食材、體驗在地文化。育有一子一女的李千那透露，私下也很愛下廚，拿手菜都是高難度料理，如「梅干扣肉」、「十全大補烏骨雞湯」、「海鮮燉飯」等，她表示：「我很喜歡做菜，親自料理家人也可以吃得安心又健康！」節目將於LINE TV、東森綜合台播出。

(中時 )