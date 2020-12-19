蔡英文總統，19日在埔里鎮參觀青農市集。（廖志晃攝）

蔡英文總統，到埔里鎮恆吉宮參拜。（廖志晃攝）

蔡英文總統19日到埔里鎮，參觀因應今年埔里建醮120周年，結合民俗文化與在地花卉的「花醮」；隨後到孔子廟、恆吉宮參拜，她肯定宗教安定人心的力量，保佑大家讓防疫成績更亮眼。

蔡英文由行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、埔里鎮長廖志城、國姓鄉長丘埔生、魚池鄉長劉啟帆、立委羅美玲，縣議員陳宜君和葉仁創，及陳錦倫執行長等人陪同，到埔里鎮參觀以「花醮」為主題的秋季花卉展。

今年埔里建醮，設計神獸口罩等文創產品，蔡英文戴上神獸口罩說，台灣防疫成績亮眼，各國都很羨慕台灣人可以如常生活、旅遊，「還有各式各樣有設計感的口罩，可以搭配服裝。」她也提醒大家，近來國際疫情變嚴重，千萬不能掉以輕心，要勤洗手、勤消毒、公共場所務必戴口罩。

廖志城表示，埔里花卉結合民俗信仰的設計理念，就是來自12年1次的清醮盛典，配合醮期，多數鎮民自主茹素，即使在外工作讀書的鄉親也都會自動遵循，因此，希望能夠順利讓「埔里清醮」納入無形文化資產。

廖志城也提出修繕及活化花卉物流中心的想法；蔡英文表示，「請蔡培慧跟農委會討論後續要怎麼規畫，南投的建設就交給她處理。」

蔡培慧說，將努力促成花卉物流中心轉型為農業小世貿。此外，南港溪打造親水公園、準公共化私立托兒所費用從4500元調降為3500元，她都會持續努力。

(中時 )