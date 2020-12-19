永靖鄉親捲起袖子，開心將糯米搓成圓滾滾的湯圓，在煮成熱騰騰的甜湯圓。(吳建輝攝)

台灣早期務農社會，在上元節時會「許平安」，農民祈求五穀豐收，順利平安，在立冬時節時期，就會感謝神明這1年來的庇佑，村莊齊聚舉行謝平安的祭典儀式，19日彰化縣永靖鄉永安宮，結合永靖24村莊的居民，舉辦千人謝平安活動，辦桌佳餚搓湯圓，還有小農市集，現場熱鬧非凡。

清晨永靖市區街道上熱鬧滾滾，6點開始就有遶境隊伍，鄉親也一起參與繞境迎神活動，一路走到中午，各神祇駐駕永安宮，民眾開始在市集選購各式特色小吃，還有千人搓湯圓祈福活動，整條永靖街擠滿人潮，宛如嘉年華會般，為地方祈福，與地方共好。

在地民眾詹先生說，謝平安慶典事實上中斷超過20年，去年首次舉辦，重新開始謝平安的傳統慶典，今年雖然疫情關係，原本以為又辦不成，但神明保佑，讓國內疫情控制得宜，可以接續辦理，家家戶戶都團聚在一起，相當溫馨。

今年慶典由永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永靖永安宮，以及頂新和德文教基金會共同主辦，去年由出身彰化永靖的頂新和德文教基金會創辦人魏應充號召，舉辦傳統謝平安慶典，永靖鄉共好協會理事長陳雍讓說，今年雖碰到新冠肺炎疫情，但鄉民感謝神祉護佑的心意未減，共同傳承永靖特色傳統節慶。

(中時 )