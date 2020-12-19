30多歲國籍航空女機師（案760）昨確診新冠肺炎，可能感染源在台灣或美國。中央流行疫情指揮中心昨初步匡列9名同赴美工作的接觸者，今接觸者擴大匡列至59人，採檢結果預計明日出爐。

案760為本國30多歲國籍航空女機師，12月2日起在台灣，12日因工作緣故赴美，16日返台。機師入境後，至公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等，昨確診新冠肺炎，循環數閥值（Ct值）為17。

與機師同行赴美的同事中，1人於航程途中出現咳嗽症狀，且未戴口罩，是可能的感染源，其餘同行者皆有戴口罩。發言人莊人祥昨日說，目前懷疑可能的感染源是一起去美國的外籍機師，另因女機師發病前14天待在台灣，也不排除在台感染，但機率較低。

莊人祥昨日表示，機師的可能感染源有3處，台灣、去美國途中、美國當地。衛生單位初步匡列9名接觸者，均為機師同事，另機師去美國前的接觸者，也會進一步匡列，安排採檢。

今日莊人祥表示，機師的接觸者已匡列59人，目前已有13人採檢了咽喉試紙，還有16人檢驗中，血清檢測則預計採檢54人，預計結果明日出爐。59人當中，有12人需居家隔離，主要是機上接觸的機師和組員，其他12人居家檢疫，47人自主健康管理。

(中時 )