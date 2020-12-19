登機前旅客開心地在候機室拍照打卡。（范揚光攝）

旅客開心地在候機室排隊登機。（范揚光攝）

看準新冠肺炎疫情期間國內旅遊市場，星宇航空與台北市及台南市政府合作推出「台北-台南雙城號」套裝行程，共4架次班機19日來回桃園機場及台南機場，這也是交通部推出「微旅行2.0方案」後的首航班機，董事長張國煒還親自駕駛其中1班，讓旅客驚喜不已。

星宇航空表示，雙城號班機是編號JX8061及JX8063從桃園機場飛往台南機場，接著JX8062及／JX8064從台南機場飛回桃園機場，首班JX8061於早上9時30分起飛後，先飛往日本宮古島，再沿著花東海岸南下，接著繞過恆春半島北上抵達台南。許多粉絲事先得知張國煒擔任JX8063班次的機長，紛紛在第一航廈星宇辦公室前「捕捉K董」，張國煒也有求必應，簽名合照來者不拒。

即使不少觀光業者並不看好「微旅行2.0方案」，但星宇航空依舊積極籌畫，推出首班微旅行2.0班機，台北市及台南市政府也為4個航班提供在地伴手禮，讓旅客留下美好回憶。

(中時 )