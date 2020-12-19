黑人大聯盟的攻守紀錄併入至MLB大聯盟之後，史上最強捕手吉布森(Josh Gibson)成為話題，他的勇猛讓他有「黑色貝比魯斯(Black Babe Ruth)」之稱。貝比魯斯的職棒生涯橫跨1914-35之間的22年，吉布森則是1930-46總共17年。

畢竟是不同年代、不同聯盟、不同球場的打者，貝比魯斯與吉布森之間勉強可參考的數值是OPS+(攻擊指數評比)。這是將「整體攻擊指數OPS」換算成比例，以聯盟平均為基準(100)的數值。例如現役球員OPS+最高的是天使隊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的176，相當於卓奧特的打擊火力是聯盟平均的1.76倍。其次是紅人隊瓦托(Joey Votto)的149。

吉布森17年棒球生涯的平均OPS+達到恐怖的202，打擊能力等於一般聯盟選手的兩倍，放眼整個MLB史上只略遜於貝比魯斯(206)！貝比魯斯原先是唯一生涯OPS+突破200的怪物打者，吉布森可望正式與他齊名。

貝比魯斯生涯平均打擊率0.342、上壘率0.474、長打率0.690，這個數值放到今天可以每年都拿MVP了。然而吉布森的打擊三圍是不遑多讓的0.365、0.449、0.690。

不過這些黑人聯盟紀錄是否可以簡單地照搬過去，有待MLB進一步討論。說來湊巧，貝比魯斯是投手出身，吉布森是捕手，美職史上最會打的正好就是一個投手加一個捕手。

(中時新聞網)