民視娛樂節目《娛樂超skr》主持人阿甘與小路本週邀請「性感女神」安心亞來到節目，這次「高雄2021跨百光年」跨年晚會上會有17分鐘不間斷舞曲表演，讓安心亞直呼「超興奮」，除了體力上特訓之外，服裝上更大膽宣示是自己都沒嘗試過的風格會「比以往更性感」。

號稱「搶版面女王」從來不讓主辦單位與粉絲失望的安心亞，笑說一定會讓胸前「長輩」敬業又不失禮貌一起出場，也因為來到高雄跨年演出多次，今年特別準備之前都沒有的「突破性表演」，安心亞說：「我這次獨家在高雄寵粉絲，會有道具的精彩橋段，一定會讓粉絲瘋狂」。

個性直率又可愛的她，最近在Youtube上也超受歡迎，分身「Anna水ber」，她笑說影片中那位不是安心亞，想要做什麼就做什麼，甚至語出驚人說炸地瓜球、嗆經紀人都敢做，展現私下超可愛的一面。而節目中，她也透露跨年夜的秘訣就是在12月31日早上一起床後就催眠自己是「女神」，那天就能夠性感出場。

(中時 )