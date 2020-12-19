大法官釋字796號解釋宣告撤銷假釋規定部分違憲。法務部主動陸續審查了1172案再犯6月以下或被宣告緩刑的假釋犯，18日全數審查完畢，累計共撤銷109名受刑人的「撤銷假釋處分」並主動釋放。

釋字第796號解釋宣告，刑法規定假釋中故意犯罪，受有期徒刑以上之罪，不分假釋人是否受緩刑或6月以下徒刑均撤銷假釋，此範圍內抵觸憲法比例等原則，即日起失效。同時，刑法第78條第1項規定修正前，相關機關就假釋中因故意更犯罪，受緩刑或6月以下有期徒刑宣告者，應依本解釋意旨，個案審酌是否撤銷假釋。

法務部在11月6日大法官解釋宣告後，部長蔡清祥就指示清查，陸續查出共有1134名在監受刑人，符合大法官解釋「假釋中因故意更犯罪，受緩刑或6月以下有期徒刑宣告者」的要件。

法務部陸續召開11次審查會議後全數審查完畢，1134名回籠受刑人中，累計共撤銷109人的「撤銷假釋處分」並主動陸續釋放；另有部分受刑人的「撤銷假釋」雖經法務部撤銷，但因有他案要執行而未出監。

此外，釋憲後本來準備撤銷假釋而尚未撤銷，也就是尚未回籠的被告合計38件，經審查後其中17人將不予撤銷。

(中時 )