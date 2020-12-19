美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑16日拜訪台中市，市長盧秀燕當面表示，台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持；酈則緊盯手上資料氣氛有點尷尬。17日晚間10點48分，AIT發言人發出聲明，直指「有政治人物散播不實資訊」，掀起台灣輿論大戰。國民黨前立委陳學聖認為，AIT用這麼重的字眼痛批台灣政治人物，這是總統蔡英文與AIT合作有計畫性的回擊，因為明年元旦開放萊豬的壓力，蔡政府已經有有點檔不住了，所以想搬美國當救兵。

陳學聖18日接受香港媒體《中評社》訪問指出，盧秀燕的副市長令狐榮達，曾任外交部政務次長，不太可能犯外交失禮的錯誤，可見這次為萊豬與AIT槓上，並非意外疏失。陳強調，此後盧的發言開始有分量，甚至成為藍營新意見領袖，但重點並非單一事件本身，而是盧讓人民清楚看見國民黨與民進黨，對美國立場的差異。

陳學聖分析，外界普遍將此事解讀為盧秀燕的「突襲」或「逆襲」，但嚴格說來，這應是蔡英文與AIT合作有計畫性的回擊。AIT會用這麼重的字眼痛批台灣政治人物，甚至指控台灣政治人物炒作假訊息，明顯看出背後的壓力。而這個壓力，就是明年元旦開放萊豬進口的民意反撲，已讓蔡政府有點抵擋不住了，所以想趕快搬出美國當救兵，但此舉只會引來更大的反感。

針對盧秀燕槓AIT一事，陳學聖直言，台灣雖然親美並支持美國，但美國不是我們的宗主國，不是美國說什麼我們都要聽；何況，若台灣凡事都聽美國，台灣的新冠肺炎疫情早就失控了、早就完蛋了，因為美國連自己都管不好。此事也讓台灣人開始覺醒，不該萬事都對美國百依百順。

(中時新聞網)