前旅日投手陳冠宇雖然獲得羅德隊續約，不過季後仍決定退團返台發展，預計明年投入中職選秀，今日他為新北富邦U18棒球邀請賽開球並客串轉播球評，是他決定退團後首度公開露面，陳冠宇坦言疫情爆發是他希望回台灣的主因，目前持續自主訓練，未來期待能轉往先發調整。

陳冠宇旅日10年，在今年做出離開日職的決定，他表示是深思熟慮的結果，「在日職走得跌跌撞撞，很感謝羅德一直願意給我機會，返台這個決定思考很久，也跟經紀公司、家人討論，其實自己想法很單純，只想給家庭安全的環境。」

陳冠宇坦言新冠肺炎疫情爆發是他決定回台的最大原因，日本疫情一直無法有效掌控，近期又爆發第二波疫情，甚至東京確診人數屢創新高，「跟家人討論後回台是最好的決定，決定了就不會後悔。」

陳冠宇透露目前跟陳偉殷、王溢正以及其他旅美小將一起自主訓練，「人生第一次這麼長時間可以自己調整，從零開始摸索一遍，直到接下來能幫助球隊成為戰力。」

陳冠宇在日職近3年都以中繼為主，不過2015至2017年也都有先發紀錄，他表示自己希望未來能先發，目前課表也以先發方向做調整，「課表已經排到明年2月，之後是否會隨中職球隊訓練，則要看經紀公司安排。」

(中時 )