婆婆想錢想瘋了！一名網友分享，嫁給先生後，陸續生了兩個兒子，婆婆卻一天到晚吵著要他們過繼其中一個孩子給大嫂，因為大嫂娘家放話，家中第一個外孫可以分到大份的財產，就為了這筆錢，婆婆多年來鍥而不捨的叨擾他們，讓人看了超傻眼。

一名網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文分享，先生在家中排第二，有一個哥哥和一個妹妹，她嫁過來後陸續生了兩個兒子，而大哥和大嫂卻始終沒有孩子，結果婆婆竟要求她將其中一個兒子過繼給對方。

該網友表示，由於大嫂的娘家沒有兄弟，只有她與妹妹兩人，因此大嫂的父母很希望能有孫子，所以便祭出第一個外孫能分到大份財產的「獎勵辦法」。此事被婆婆知道後，她就很開心也很期待，怎知大嫂求子多年無果，她便想到奧步「讓二兒子過繼其中一個孩子給大兒子」，這樣就能分到親家的錢了。

該網友指出，婆婆被拒絕後，還是一直盧，同樣的事情，每隔幾個月就重新拿出來再講一次，就算原PO夫妻倆堅定表名不可能過繼兒子，且別人的財產也跟他們沒關係，他們不想要、也不可能要，但貪心的婆婆始終不死心。某天趁著原PO先生不在時，再度提起這個話題，還指責原PO很笨，「過繼個孩子就能分財產，這樣也不要？」

原PO拒絕了婆婆之後，也接著說「過繼兒子給別人，我爸也不可能答應。」但婆婆卻回嗆：「這跟你爸沒關係」，讓她差點氣哭，因為兩個兒子都是他爸的親外孫，怎麼會沒有關係呢？而婆婆再貪心、再愛盧，她都可以吞下去，但這次居然為了要過繼兒子去分財產，讓她真的很反感，也忍不住大嘆「婆婆，妳真的很愛錢，愛到讓人很反感，在我眼裡，我爸是親外公，而妳才是外人。」

超扯貼文曝光後，引發網友討論，「老蚌生珠啊，叫她再去生一個，真是想錢想瘋了」、「叫她自己過給大伯當女兒，也可以分到一份小份的，而且是她的」。另也有人開玩笑說，「如果不嫌棄，我可以代替妳兒子去過繼，我也正好不想努力」。

(中時新聞網)