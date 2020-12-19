家扶基金會今天舉行扶幼大會，邀請認養人、扶助楷模等到場，其中，認養資歷逾20年的許泛舟至今已認養過5名國內外兒童，他說，會選擇家扶是因為在約50年前時，曾受到家扶基金會協助度過難關，事業有成後便心想要回饋社會，不知不覺已經超過20年。

6歲時父親就過世的許泛舟，家中除了他以外還有4名兄弟姐妹，僅靠母親在工廠擔任女工維生，「每到要繳學費時就十分煩惱」，所幸在他上高中時，家扶及時認養其2個弟弟，順利度過難關，出社會後考上國營事業、事業有成，便心想要回饋社會，「第一個就想到家扶基金會」。

「小時候協助我們的是國外的人」，許泛舟說，因此不僅認養國內的孩子，也認養國外的孩子；今天其受助的第一個孩子梁紋馨目前已成長自立，擔任幼教老師之餘，也在家扶中心擔任志工，「感謝許叔叔的幫助，讓我們在求學過程中不會過於艱辛」。

另外，已經擔任家扶認養人逾４０年的林杉井今天也接受表揚，他說，一開始是透過同事知道家扶基金會的訊息，雖然自己的收入當時也不豐裕，甚至還要兼２份工作才能維持家計，但透過戒菸、少吃大餐等方式省錢並捐助出去。林杉井還把每個認養童寄給他的信蒐集起來，「就像自己多了１０多個孩子一樣」。

副總統賴清德致詞時表示，家扶基金會在全台22縣市皆有服務據點，數十年來已協助30多萬名孩子，現在國內也認養5萬餘名、國外6萬餘名的孩子，展現台灣有能力回饋國外的幫助的精神，也獲得國際的肯定。

賴清德提及，小時候與許多受扶助的家庭一樣辛苦，「早逝的父親給我最大的資產就是貧窮」，後來才有機會力爭上游、實現理想；他提及，曾有好朋友的親人過世後省錢要捐贈給其擔任立委的服務處使用，但他婉拒，並請他轉贈給家扶基金會，擔任立委任內每年也辦理花燈義賣、每年捐贈５０萬餘元給家扶基金會。

賴清德指出，目前政府也推動社會福利中心提供弱劫家庭協助，包括兒童及少年發展帳戶等，政府也關注弱勢家庭，協助他們走出困境、讓孩子更好。

(中時 )