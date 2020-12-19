近日屢屢傳出有境外生取得工作許可後，在台灣於學期期間工作逾２０小時，雖然就業服務法明文指出「雇主聘僱學生工作時，工作時間除寒暑假外，每星期最長為２０小時」，勞動部表示，若僱主違反該法可依就業服務法處６萬至３０萬元，如原本有聘僱移工的僱主會廢除聘僱許可並管制其後續申請。

受到新南向政策影響，據勞動部統計，近５年以來，外國留學生、僑生、華裔學生工讀工作有效許可人數相較2015年增加3倍，其中增加最多的為為越南、增加8621人，而印尼則增加4799人次之。

但近日接連傳出如康寧大學、建國科大、南華大學等校境外生取得工作許可後，超時打工情況，教育部日前調查也發現，越籍學生確實超時打工，學校知情又未處理，因此將處以110學年暫時停招境外生。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，依就業服務法規定，外籍學生取得工作許可後，在學期間每星期工時最長為２０小時，如果違反該法可依違反就業服務法５７條處以６萬至３０萬元罰鍰；他也提及，除了會有罰鍰之外，如果是原本就聘有移工的事業單位，還可以廢除其聘僱許可並管制後續申請移工。

蘇裕國提及，目前已請地方政府針對教育部所查事證明確部份瞭解。

(中時 )