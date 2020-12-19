彰化縣長王惠美，與「社團法人對外關係協會」簽署合作意向書，未來將引入外交大使，與縣內青年學子交流，提升彰化學子的國際觀，與世界接軌。(吳建輝攝)

現場也有許多外國朋友，到場共襄盛舉。(吳建輝攝)

彰化縣政府19日上午，在員林公園廣場舉辦《我在彰化玩世界 Wow cool !2020英語課程與國際教育嘉年華暨社團法人對外關係協會簽署合作意向書活動》，縣府規劃12個闖關活動，現場大小朋友齊聚一堂，彰化縣長王惠美也現身會場，與「社團法人對外關係協會」簽署合作意向書，未來將引入外交大使，與縣內青年學子交流，提升彰化學子的國際觀，與世界接軌。

王惠美表示，走向世界雙語人才一定要培育，縣府推動數位雙語教育，目前有6位外籍英語老師，巡迴到校園推動英語走讀，也與學術交流基金會做，聘請19位美籍助教教英語，另外也跟美國杜魯門大學及麥克爺爺合作，進行視訊互動教學。

王惠美說，謝謝教育部對縣內軟硬替設施的支持，過去擔任立委時，發現縣內學子英文程度與都市地區存在城鄉差距，因此擔任縣長後，積極致力於英文方面的提升，感謝社團法人對外關係協會夏會長，帶著百多位外交官到彰化，未來他們將深入校園，讓孩子了解各國文化，增加視野，提升彰化整體競爭力。

對外關係協會會長夏立言表示，協會是由一群有經驗的退休駐外大使組成，大家都很樂意把經驗跟年輕人分享，來提高國民的國際觀，除了大學外也將向下扎根，從高中、國中開始推動，也樂意彰化縣政府積極推動這項工作，協會會盡力配合，讓彰化的孩子，更有國際觀。

(中時 )