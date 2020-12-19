一名男網友先前表示44歲女房東拼命對他示好，包括降租金2次、年節送禮、邀請聽演唱會等，他在兩人相處時也會有生理反應，詢問網友兩人相差13歲應該在一起嗎？一段時間後，他近日又在網路上發布另篇不相關文章，竟有網友眼尖認出他，並好奇詢問他與房東目前進度，沒想到他回應「我們有做愛了，謝謝關心！」引起網友們狂賀恭喜。

該網友先前在臉書「爆廢1公社」表示，目前月薪47K，租下一間1萬2000元的套房，女房東已經主動幫他降租2次至8千元，而且總是當面找他收房租，年節還送上肉粽、烤肉與紅龜粿等禮物，還暗示他離婚2年來相當寂寞，兒子女兒都很少回家，某次房東約他看演唱會，他2次騎摩托車載對方時都起了生理反應，他因此向網友詢問這段相差13歲的感情應該更進一步嗎？

該網友說，「房東太太長得不差，有點肉肉的，但就是年紀大我一些」，他也主動邀女房東看電影，房東還說「你請我看電影，我請你吃晚餐！」兩人還相約看《鬼滅之刃》，互動相當親密，就像男女朋友關係。

事隔一段時間後，該網友日前又在臉書「爆廢公社」發布另一則貼文，內容提到在職場上遭霸凌，「同事說我奶頭太大顆，穿衣服都會激凸...還被人說我奶頭像田螺」。（圖／翻攝自臉書）

事隔一段時間後，該網友日前又在臉書「爆廢公社」發布另一則貼文，內容提到在職場上遭霸凌，「同事說我奶頭太大顆，穿衣服都會激凸...還被人說我奶頭像田螺」，內容雖然與女房東無關，還是有眼尖的網友發現他就是當初的原PO，並向他詢問與房東的近況如何，沒想到他竟回覆「我們有做愛了，謝謝關心！」引發網友喊恭喜。

男網友先前說被女房東拚密示好，如今他說兩人已發生關係，網友狂道賀。（圖／翻攝自臉書）

(中時新聞網)