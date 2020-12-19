前旅日投手陳冠宇今年季後決定離開羅德隊，將返台投入明年中職選秀，回顧旅日10年生涯，陳冠宇多次強調感謝羅德隊的賞識，其中2015年可以說是人生轉捩點，是讓他「轉大人」的一年。

陳冠宇旅日生涯起點在橫濱DeNA隊，2011年與球隊簽支配下合約，不過前幾年大多於二軍出賽，還接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，直到2014年才首度站上一軍，但季後就被戰力外，當時陳冠宇一度非常茫然。

「那時旅日可能結束，不知道怎麼走，參加測試會後感謝羅德給我機會。」陳冠宇在戰力外選手聯合測是會中被羅德看中，順利進入羅德後陳冠宇也繳出不錯成績回報球隊，該年14場出賽有13場先發，拿到5勝4敗、自責分率3.23。

陳冠宇回想旅日10年生涯，最印象深刻的就是2015年，「該年是先發為主，也打了人生第一次季後賽，那一年幫助自己增加自信心、實力以及未來投球想法，算是轉大人的一年。」陳冠宇多次感謝羅德隊，在他跌跌撞撞的日職路上給他機會以及舞台。

(中時 )