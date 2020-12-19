長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」事件持續延燒，高市警三民二分局長黃文哲18日致電給蘇偉碩，想親自登門拜訪，但遭婉拒，蘇偉碩雖然可以體諒警方是奉命行事，但他將炮火轉向衛福部，認為是中央要警方背黑鍋，目前全案已由檢方指揮偵辦，訊問時間地點可能再做更動。

黃文哲指出，他確實有與蘇偉碩聯絡，想親自拜訪跟他打個招呼，因為目前已經報請檢方指揮偵辦，要順便向他說明一些狀況及細節，但蘇偉碩向他表達，大家都辛苦好一陣子了，假日想先休息，希望下周一再連絡。

黃文哲表示，一開始蘇偉碩可能認為是警方要找他麻煩，但事件曝光後，蘇偉碩也得知警方是遵照上級指示做事，雙方在電話中的談話過程相當和氣，感覺蘇偉碩對警方的誤會已經釋懷許多，對於原先通知蘇偉碩25日晚間到三民二分局報到，是否更改訊問時間或地點，仍須待檢察官指示，他會持續跟蘇偉碩保持聯繫。

蘇偉碩表示，他18日晚間接到黃文哲電話，很有誠意的說要親自拜訪，但他希望假日可以好好休息，也知道警方是聽奉上級的指示做事，夾在中間相當委屈，因為此事延燒對警方造成許多困擾，他也深感抱歉。

雖然能體諒警方的作為，但蘇偉碩怒火為熄，將砲口直指衛福部，蘇偉碩認為，衛福部將此案交由地方警局辦理，根本就是利用基層警方在鎮壓人民的言論自由，讓大家誤認為是警方在「查水表」，其實始作俑者就是衛福部，他們此舉根本就是要警方替他們背黑鍋，然後達到寒蟬效應，讓其他人不敢出來說真話，他無法接受衛福部這種可惡的行為。

(中時 )