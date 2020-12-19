我國今天新增4例確診，其中有一例為印度籍船員（案764），今年10月21日就來台工作，檢疫期滿後由仲介安排登船工作，指揮中心目前研判是在印度感染的機率較高，但擔心其成防疫破口，因此目前正匡列相關接觸者，釐清是否會造成國內感染。

案764為印度籍30多歲男性船員，今年10月21日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。船員11月5日檢疫期滿後，由仲介安排等待登船工作，因對台灣不熟，這段時間都待在飯店，三餐也都在飯店內解決、沒有外出。

該名個案於11月26日後，皆在船上工作，並未返港。近日因欲出境返國，在12月16日由公司安排自費採檢，於今日確診(總抗體陽性)，Ct值31左右，現正住院隔離治療中。而衛生單位已掌握接觸者共47人，其中21人列居家隔離，目前已採檢21人，其中20人核酸檢測陰性，1人檢驗中，血清抗體也還在檢驗中，另有26人列自主健康管理，還要釐清是否會造成國內感染。

不過，指揮中心目前認為該案在印度感染的機率高，至於是否可能在船上感染，指揮中心發言人莊人祥則表示，這部分要看其他21位在船上的人的情況，一定要有至少1人的血清檢驗為陽性，才有可能是在船上感染，但就目前的核酸檢測看來，還沒有在船上造成流行，需要進一步確認。

(中時新聞網)