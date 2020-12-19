29歲吳姓通緝犯不滿35歲張姓男子藉故向他老婆借錢、藉此騷擾，透過29歲李姓男子邀約張男見面，12日上午7時許，吳嫌手持鐵撬要脅李男、張男上車，將2人載至北市北投區軟禁，警方獲報後循線調閱監視器，4小時內逮捕吳嫌，訊後依法送辦。

據悉，吳嫌、張男、李男3人熟識，吳嫌因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》遭通緝，他不滿張男老是藉故向他老婆借錢，趁機騷擾，遂透過李男邀約張男見面，3人於12日上午7時許相約於中和區華順街135巷碰面。

吳嫌拿出預藏的鐵撬要求2人一起上車，路過民眾見狀立即撥打110報案，警方獲報沿途調閱監視器，鎖定吳嫌將2人帶至北市北投區某民宅，警方到場勸說後，張男、李男2人自行走出民宅，吳嫌最後才走出民宅。

張男、李男2人不願意提告，警方在屋內發現毒品吸食器1組、毒品咖啡包3包，訊後依違反《毒品危害防制條例》及通緝案移請士林地方檢察署及新北地方法院偵辦。

(中時 )