為響應全民綠生活及推廣毒化災防範觀念，並且讓民眾認識今年新成立的中區環境事故專業技術小組麥寮隊，環保署19日於雲林麥寮辦理109年度全民綠生活毒化災防制教育推廣暨親子活動，透過政府單位及民間團體合作，共同提升毒化災防範意識。

本次活動除了毒化災防制成果展示外，更邀請當地團體共同參與，推廣在地產業及食材，同時為了讓當地民眾瞭解毒化災害發生時環保單位的應變機制，現場也安排了毒化災應變器材的展示，並且讓民眾實際體驗防護衣穿著及簡易偵測器材使用，活動中更安排毒化災搶救情境演練，由麥寮隊人員示範毒性氣體洩漏時之偵檢、止漏、除污等緊急應變作業，讓民眾身歷其境體驗毒化災發生時的搶救作業。

環保署表示，去年雲林麥寮六輕台化公司芳香烴三廠發生氣爆案件後，在立法院社會福利及衛生環境委員會召委劉建國等立法委員提案下，環保署中區環境事故專業技術小組麥寮隊於今年1月1日正式成立，並由雲林縣政府提供麥寮三盛林務所做為隊部。

除了平時加強六輕毒化物運作廠場的臨場輔導及無預警測試演練等工作外，更全年無休提供毒性化學物質災害發生時之應變諮詢服務，及協助進行現場環境監控、督導業者災後復原等相關工作，共同合作妥善處理事故及災害應變事宜，避免傷亡及損失擴大。今年六輕台塑石化麥寮一廠煉油部二廠火警事故，麥寮隊即主動前往支援。

麥寮隊除原本災防業務外，針對如何提升全民毒化災預防相關知識，在長期關心環境議題的劉建國委員建議辦理教育活動下，藉中區環境事故專業技術小組麥寮隊成立即將屆滿一年之際，透過舉辦本次全民綠生活毒化災防制教育推廣暨親子活動，精心設計遊戲闖關關卡，以寓教於樂的防災體驗方式，讓親子一同進行活動，使其教育推廣能更精彩、豐富又能激發民眾的防災認知及提高防災意識，建立事故應變防制觀念；活動現場處處充滿歡樂的笑聲，氣氛相當熱鬧，展現民眾對於防災的熱情，透過推廣活動融入防災知識，建立正確的防災知識與價值觀，使防災教育向下扎根，讓民眾瞭解防災的重要性，進一步將毒化災防範意識落實於日常生活中。

(工商 )