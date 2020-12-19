苗栗市公所舉辦國小生活客語團體競賽，19日決賽，新英國小榮獲1至3年級組特優。（苗栗市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市公所舉辦國小生活客語團體競賽，文山國小獲得4至6年級組特優。（苗栗市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市公所舉辦國小生活客語團體競賽，建功國小獲得4至6年級組特優。（苗栗市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市客家人口比例占全市近9成，市公所為推動客語向下扎根，首次舉辦國小生活客語團體競賽，19日決賽共7所國小13隊約100名小學生參賽，賽事強調生活化，參賽隊伍越能自然說客語、越能得高分，成績出爐，新英國小榮獲1至3年級組特優；文山、建功國小則並列4至6年級組特優。

苗栗市長邱鎮軍表示，母語在家裡學，從小父母親對小孩說客語，小孩也會用客語回復，說客語自然而然，如今即便父母對小孩說客語，小孩也會用國語回答，這讓客語傳承面臨很大困難，因此舉辦賽事推廣客語，期望跳脫傳統演講比賽，背誦文章的框架，以生活化的情境讓小學生講客語。

參賽各校經由校內初賽或自行推派隊伍參與決賽，角逐特優、優等、甲等獎項，爭取最高2萬至5000元不等獎金。小學生們各個盛裝打扮、道具盡出，建功國小用客語話劇將日常到市場買菜的情節，演得活靈活現，其中祖孫與攤商討價還價的橋段，讓評審委員會心一笑。

評審團強調，說客語比賽不必像傳統演講刻意拉高聲調，因為日常生活也不會有人如此講話，因此參賽隊員越是自然講客、分數會高。苗栗市公所公布成績，新英國小奪得1至3年級組特優，文山、建功國小則並列4至6年級組特優。市公所期待透過賽事，讓學生得以活用客語，發揚客家語言及文化之美。

(中時 )