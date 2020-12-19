儘管最近幾週新增病例已出現大幅放緩，印度官方數據顯示2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例今天仍累計破1000萬例，是繼美國之後全球第2高。

法新社報導，根據印度衛生部資料，過去24小時新增超過2萬5000例，境內感染累計達1000萬例，目前有960萬例康復，累計14萬5136人染疫不治。

人口13億多的印度，9月時單日新增確診一度逼近10萬例，眼看就要超越美國成為全球疫情最嚴重的國家，但儘管國內有多座人口最稠密的大都市，印度的疫情後來卻呈放緩，反而人口僅為印度1/4的美國，疫情加速升溫。

美國最近幾週的單日新增病例都達20萬，是印度單日新增的10倍多。印度的染疫致死率也相對較低，死亡人數不到美國的一半；巴西的累計死亡病例也較高，達到超過18萬5000例。

全球人口第2多的印度，準備在明年開始讓民眾接種疫苗，初期目標是讓3億人接種，醫護工作人員等前線人員預計將是首批施打對象。

印度尚未批准任何疫苗，但數家藥廠已提出授權申請，包括英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）將與全球最大疫苗製造商印度國家血清研究所（Serum Institue）合作。

不過專家憂心，印度的冷凍鏈基礎設施薄弱，恐不利需低溫儲放的疫苗配送至窮困與人口稠密的都市或偏鄉。

印度全國免疫學研究所免疫學家拉斯（Satyajit Rath）說：「印度擁有的接種經驗，不過都是規模小得多的每年幼兒接種，不確定印度的公衛體系能否因應.. 甚至連攝氏零度左右的冷凍設備，在偏鄉都可能是極其嚴峻的挑戰。」

(中央社)