林良齊／台北報導

行政院前發言人丁怡銘、行政院院長蘇貞昌購買牛肉麵及漫畫時，皆打上統編，讓外界質疑是否要報公帳，近日再傳出副總統賴清德購買威士忌時打上統編，對此，賴清德今天出席家扶基金會扶幼大會頒獎時並無回應、僅笑而不答。

(中時 )