威士忌統編案 賴清德笑而不答 15:052020/12/19 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德出席家扶基金會扶幼大會頒獎時並無回應威士忌統編案。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林良齊／台北報導 行政院前發言人丁怡銘、行政院院長蘇貞昌購買牛肉麵及漫畫時，皆打上統編，讓外界質疑是否要報公帳，近日再傳出副總統賴清德購買威士忌時打上統編，對此，賴清德今天出席家扶基金會扶幼大會頒獎時並無回應、僅笑而不答。 混亂語言政策 肥了補教業者 洩密內容已真實上演 府稱偽造 (中時 ) #統編 #賴清德 #購買 #威士忌 #笑而不答 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 告發蘇 食藥署稱毒豬說法已經不正確 04:102020/12/19 焦點要聞 許哲珮感受李榮浩寄情吉他 楊丞琳笑回「你編的吧」 08:572020/12/19 娛樂 金融界奧斯卡 傑出金融業務菁業獎 今盛大頒獎 04:102020/12/18 投資理財 勞動基金炒股案 金管會擬究責投信負責人 04:102020/12/18 財經要聞 賴清德買酒再爆「統編案」 釀酒師急發文：想向賴副道歉1萬次 13:382020/12/19 政治 賴清德買酒打統編被誤會 他不回 宅神卻叫屈 16:242020/12/19 政治 全國扶幼表揚大會 賴清德：父親給我最大資產就是貧窮 16:332020/12/19 政治 英系邀賴清德餐敘 吃炒麵炒飯配紅酒「敘舊」 20:102020/12/17 政治 賴清德買威士忌報總統府統編 府發言人：特產餽贈外賓為公務使用 21:512020/12/18 政治 獨／蔡政府統編打上癮？賴清德買威士忌竟報總統府統編 21:462020/12/18 政治 小時候受家扶幫助 他不知不覺就認養20年 14:362020/12/19 生活 政治熱門新聞 蘇醫師反萊豬請總統當證人 最新民調居然一面倒 - 政治 蘇醫師反萊豬 沈富雄：民進黨政府犯了一個很大錯誤 - 政治 AIT深夜一紙聲明 前藍委看出駭人內幕 - 政治 緊箍咒來了 黃創夏：民進黨2022將腥風血雨 - 政治 擋不住反萊豬 游盈隆爆民進黨2022下場：3都4縣市恐不保 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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