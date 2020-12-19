新北市永和分局與臺灣土地銀行永和分行舉行109年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（永和警分局提供）

新北市永和分局與臺灣土地銀行永和分行舉行109年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（永和警分局提供）

新北市永和分局與臺灣土地銀行永和分行舉行109年度攔截圍捕暨特警隊實警演練，由2名員警假扮搶匪手持刀槍進入銀行內行搶後逃逸。因行搶過程過於真實引起路人不斷驚呼，經在場員警解釋及看見告示牌才拍胸直呼太嚇人了。

假扮匪徒搶劫得手後，駕車由竹林路方向逃逸，在勤務指揮中心通報各警網設下攔截點圍捕歹徒，歹徒衝車逃逸被身穿防彈背心、戴防彈頭盔的警方圍捕攔截不停，警車隨即開啟警報器在後追緝，為免驚擾路過的民眾以為真有重大刑案發生，於每位演練車輛上皆標有「攔截圍捕演練」字樣，惟演練過程非常逼真，警匪雙方對峙，實施圍捕過程緊張又逼真仍引起路上行人側目不已，圍觀民眾亦紛紛拿出手機拍照。

當歹徒被警方車輛逼入圍捕點後棄車逃逸又挾持人質與警方對峙，經出動永和分局快速打擊犯罪特警隊，歹徒竟作勢自戕，終在優勢警力及心戰喊話下棄械投降，演練圓滿結束。

此次演練，臺灣土地銀行政風處為強化營業單位安全防護能力除配合警方實施演練加強行員危機處理，並特別指派副處長等4人到場觀摩，藉以提高銀行行員敏銳度及觀察力，共同降低案件發生。

永和警分局長李宏振表示，除了加強與轄內金融商家業者聯繫及建立窗口，亦協助各金融機構舉行員工自衛編組演練，讓行員提高警覺遇事不慌張，保持冷靜隨時通報警察機關，藉此實警演練強化線上警網快速應變能力，以確保民眾生命、財產安全。

(中時 )