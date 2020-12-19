【愛傳媒朱宗慶專欄】2019年8月21日，打擊樂團正式對外宣告，啟動35週年倒數500天整合計畫，12月16日是倒數17天！

這近500天的日子，不是算數字、數日子，而是目標、策略、行動計畫的整合與落實，以及團隊溫度的展現。很高興與大家分享幾項團隊的改變與動向：

首先，上週五，基金會進行第10屆董事會最後一次的董事會議；同時，已選出第11屆董事，除了幾位一路相挺的董事外，更加入新的一批好朋友，從明年1月開始，將與團隊一同努力，作打擊樂團發展最強力的後盾。

此外，16日團隊發布人事異動公告，恭喜十二位同仁晉升。包含在我身邊十多年、大家相當熟悉的絲綸，從秘書、藝術總監特別助理、企劃部經理到副執行長，經過種種的歷練，願意承擔與負責，從16日起，正式升任為基金會執行長。

而行銷部進行組織調整後，原行銷部主任瀞萱升任為行銷部專案經理、榛璘升任行銷業務組主任；負責美術設計的小易，也晉升為視覺傳達組主任。

同時，資訊部門、教學總部也有多位同仁晉升，新的佈局、新的氣象，大家繼續努力！

打擊樂團部分，經過上週的晉級考試，三位見習團員翰諺、翠芸、為治已成為正式團員；16日，樂團進行《泥巴》排練，接下來，也將以15位一團正式團員的陣容，在《泥巴》演出中與大家見面，並迎接35週年的到來。

同時，樂團再度與狠主流團隊合作的系列影音專題《來點打擊》（We Need Ju），在12月15日與「恰恰」彭政閔的合作下，已完成第6支影片的拍攝，邁入最後階段，明年1月起，影片將陸續上架，相當精彩，大家敬請期待！

500天整合計畫，是各部門盤點、整頓過往累積的經驗、資源、能量後，所提出的具體目標策略與行動計畫。

邁向35週年，剩下17天！感謝同仁的努力與付出，大家皆已各自就定位，步步前進，持續落實一項項目標。

而我，雖然現在還有大半的時間在國表藝工作，但待職務告一段落後，我將全心回歸民間藝文團隊的工作；相信現在的團隊能量的整合，將為後續帶來更充沛的力量；未來，我也將投入更多心力，在自己所鍾愛表演藝術領域全力以赴，期盼以「打擊樂」為媒介，與各界連結，為社會帶來更多價值與貢獻！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)