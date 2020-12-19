【愛傳媒左化鵬專欄】從小，Laura Ahlhered就聽祖父說過這個故事。二次世界大戰期間，她的祖父Archie Bumer，參加盟軍在緬甸的戰役，在緬北仁安羌的叢林中，被日軍團團包圍，盟軍彈盡糧絕，危在旦夕，幸好中華民國的遠征軍及時趕到解圍，痛殲了如狼似虎的日軍，她的祖父才得以脫離虎口，安全回到英國。

沒有祖父就沒有她。

長大後，這名小孫女，也來到仁安羌，循著祖父當年走過的足跡，找尋那段逝去的歷史，只是當年的硝煙，早被風吹雨打去，再也聽不到震耳欲聾的槍炮聲，再也看不到祖父當時驚恐的眼神。

12月17日中午，她懷著一顆感恩的心，參加在台北舉行的「抗戰名將孫立人一百二十歲誕辰紀念大會」。

金髮碧眼的她，和兩百多名孫立人的舊屬親友、昔日新一軍的遺族、幼年兵總隊，以及女青年大隊的後人們，一起追思一起緬懷孫將軍生前的事蹟，場面莊嚴肅穆。

紀念大會，由女青年大隊樂團的「黃河大合唱」揭開了序幕。退伍軍人協會理事長吳其樑、季麟連將軍、和立法委員吳斯懷等人，相繼登台，敘述孫立人將軍的生平。

陸軍中將熊德銓的致詞讓人動容，他是當年幼年兵總隊的「娃娃兵」，白髮將軍談少年往事，幾度哽咽，掏出手帕，頻頻拭淚。

民國三十八、三十九年間，國軍隨政府撤退來台，兵荒馬亂中，軍隊收容了一些流離失所的孤兒。

這些和父母失散的孤雛，來台後，舉目無親，孤苦無依。孫將軍在各地巡視時，發現了夾雜在部隊中的這些面黃肌瘦的孩子，心疼不已。

先在鳯山灣子頭，安置了一百五十名孤兒，後來人數增加到一千三百名，就又在台南三分子營區成立「幼年兵教導總隊」。

這些孤兒，年齡最大的十六歲，最小的才六歲。孫將軍視如己出，照顧得為無微不至，他四處張羅奶粉，為他們補充營養，並延聘老師，教導孩子們讀書識字。

不料，兩年後，教導總隊遭受讒言被解散，這些苦難的孩子，就交由政府接管。有的被安排到運輸兵學校學習，年紀稍長的擔任總統侍衛或分發到政戰學校讀書。

幾十年後，他們也都出人頭地，蔚然成材。有史學家胡春惠、前高雄海洋科技大學校長魏兆歆、作家段彩華、桑品載等，有些服務軍旅，如熊德銓也一路升上中將。

孫立人將軍，安徽廬江人，從小天資聰穎。清華學堂畢業後，負笈美國普渡大學學土木工程，後來又就讀美國維吉尼亞軍校。

抗戰軍興，他毅然返國，投身軍旅，曾參加淞滬會戰，粉碎了日本「三月滅華」的野心，剿共時，在東北擊潰了共軍名將林彪，使得戰無不勝，攻無不克的林彪，一路北撤，落荒而逃。

最為後人所熟知的，就是他率中國遠征軍，在緬北寫下了仁安羌大捷的史篇，那一次戰役中，解救了七千多名受困的英軍，和五百多名美國的傳教士和記者。

這場戰役，揚威異域，世界矚目，西方人譽他為「叢林之狐」和遠東的「隆美爾」。

因此，也具體影響了英國和美國率先廢除了對中國的不平等條約。英國人第一次授勳給非英國籍的軍人，他的母校維吉尼亞軍校也以他為榮，將他和另兩位傑出的校友巴頓將軍和馬歇爾將軍，生平事蹟並列校史館永久紀念，這是中國將領得未曾有的殊榮。

半生戎馬，戰功彪炳的孫立人，來台後，在鳳山練兵，積極備戰。後來，卻被人誣陷以「涉及郭廷亮七軍官涉嫌叛變案」，被軟禁在台中寓所三十三年，家中食指浩繁，他曾在台中大坑，揮汗荷鋤種果樹，賣些瓜果，維持生計。

壯士暮年，回首前塵，他曾慨嘆的說：「我只會打仗，不懂政治」，雖然他受盡冤曲，但最被人稱道的是：「從不言長官之過」。

八十八歲那年，他重獲自由，政府也還他清白，但兩年後他就撒手西歸，結束苦難的一生，享壽九十歲。

他歸葬在台中郊外山區的一處墓園，棺槨直立地面，他的遺願只有八個字：「不葬大陸，棺不入土」。

當年，他在緬甸從日軍手中擄獲的一頭大象「林旺」，十多年前，因年老體衰，也在木柵動物園過世了，後來被製作成標本，供人參觀。

每看到林旺的標本，就不由追念起孫立人。一人一象，將被後世永誌不忘，歷史不會盡成灰。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)