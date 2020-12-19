今天下午1點左右，彰化縣鹿港鎮吉安路河濱公園旁，有民眾報警發現公園旁雜草火警，消防人員鳴笛趕到現場，發現一部起火的自小客車，隨即佈線搶救，火勢在20分鐘左右撲滅，而警消在現場詢問附近民眾時，發現距離500公尺處有1名遭灼傷的女子，該女子承認車子是她的，且是自己點火引發自燃，但詳細的起火原因，仍有待火調人員調查。
消防員表示，19日下午1點22分獲報，趕往現場後發現一部自小客車自燃，火勢甚大，一共出動2輛消防車，1輛救護車，火勢在1點47分就撲滅，現場35歲陳姓女駕駛，躲到500公尺遠的地方躲長，右手燒燙傷面積約5％，隨即送往鹿港基督教醫院。
警方表示，由於火勢過猛，經過20分鐘搶救，整輛車也已經被燒成廢鐵，由於火勢是由內往外燒，加上女子也承認火勢她自己引燃，不排除女子疑似有企圖燒炭的情形，但也不排除是意外，目前正深入調查中。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。