由於火勢過猛，經過20分鐘搶救，整輛車也已經被燒成廢鐵。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

消防人員水線灌救，但整輛車被燒成焦黑，已經看不出什麼車型。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

今天下午1點左右，彰化縣鹿港鎮吉安路河濱公園旁，有民眾報警發現公園旁雜草火警，消防人員鳴笛趕到現場，發現一部起火的自小客車，隨即佈線搶救，火勢在20分鐘左右撲滅，而警消在現場詢問附近民眾時，發現距離500公尺處有1名遭灼傷的女子，該女子承認車子是她的，且是自己點火引發自燃，但詳細的起火原因，仍有待火調人員調查。

消防員表示，19日下午1點22分獲報，趕往現場後發現一部自小客車自燃，火勢甚大，一共出動2輛消防車，1輛救護車，火勢在1點47分就撲滅，現場35歲陳姓女駕駛，躲到500公尺遠的地方躲長，右手燒燙傷面積約5％，隨即送往鹿港基督教醫院。

警方表示，由於火勢過猛，經過20分鐘搶救，整輛車也已經被燒成廢鐵，由於火勢是由內往外燒，加上女子也承認火勢她自己引燃，不排除女子疑似有企圖燒炭的情形，但也不排除是意外，目前正深入調查中。

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