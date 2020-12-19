國民黨智庫「國家政策研究基金會」的董監事任期將於年底屆滿，智庫昨天召開董事會，會中副董事長連勝文確定連任，據悉，幾經外界勸進，連勝文近半年來積極思考參選黨主席一事，原本擬辭去副董職務，但考量階段性任務尚未完成，避免綠營見縫插針，轉移萊豬爭議，因此決定續任，繼續鴨子划水，但不排除在階段性任務完成前提前交棒。

國民黨在今年總統選舉大敗後進行黨主席補選，連勝文當時力挺中生代立委江啟臣，後來因江不設副主席，一度讓兩人關係陷緊張，後來江啟臣力邀連勝文出任智庫副董事長，連表態願意承擔，強化了國民黨對美關係，以及加強智庫、黨中央與黨團三方平台的功能，還新設大數據中心，網路輿情監控並接連發布民調，成功帶動話題討論。

據了解，智庫董事會每半年召開一次，由於現任董監事任期將於年底屆滿，因此昨天開會討論董事會改組，連勝文考量階段性任務尚未完成，且有董事希望連勝文續任，因此連勝文決定續任，但未來不排除階段性任務完成後，提前交棒的可能性。

知情人士表示，連勝文屢次與基層幹部或黨員座談、拜訪地方大老時，都有人私下勸進連勝文參選黨主席，直到近半年來，連勝文積極思索黨魁選舉，但又考量此時若辭去智庫職務，恐易被綠營見縫插針，順勢將萊豬、疫苗爭議轉移到國民黨角力之爭，為避免造成不必要的困擾，連勝文選擇續任智庫副董職務。

(中時 )