南投縣政府祕書長洪瑞智（右一）、信義鄉長全志堅（中），參觀信義國中新宿舍。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉信義國中師生新宿舍，歷時2年興建，19日落成啟用，一位住宿生開心的說，家裡沒有書桌，從小到大都希望可以在書桌讀書、寫功課，現在終於有自己的床位，還能在書桌寫功課，真的好高興！

南投縣政府祕書長洪瑞智，與信義鄉長全志堅、信義國中校長王仁穩、信義國小校長史強福、明德村長吳瑞龍等人，聯袂主持信義國中新建師生宿舍揭牌啟用；洪瑞智表示，宿舍啟用後，老師可以在良好的環境中休息及準備教案，全心力投入教育工作；學生不必長途奔波上學，在舒適的宿舍專心學習，對於競爭力提升有極大助益。

洪瑞智說，信義國中原有宿舍，是為安頓偏鄉教師生活，及遠道求學學子所需，多已破舊不堪；學生宿舍為半開放式的建築，採男女分開的通鋪式床位，生活空間無法完全區隔，管理困難，亟待改善。因此，縣府向教育部國教署爭取補助1371萬元，縣府自籌689萬元，將老舊宿舍拆除，新建3樓式師生宿舍。

全志堅感謝縣府重視偏鄉學子受教權益，爭取經費新建宿舍，他表示，信義鄉位於玉山下，許多部落學生到校，距離少說也要1小時以上，相當不便，新宿舍啟用後，學生不用來回奔波，省去通勤時間，有更多時間在宿舍學習，對學力提升有很大幫助。

王仁穩表示，新宿舍是3層樓建築，採師生共用模式管理，1、2樓為校長及教師宿舍，計有套房14間，交誼廳1間，3樓為學生宿舍，計有舍監間，學生5間20床；建築外觀方正沉穩，噴漿外牆搭配原住民紅、白、黑圖騰色調，內部更營造為「家」的氛圍，讓師生有舒適的休息空間。

(中時 )