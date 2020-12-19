被問到在野黨打算在24日前要發動反對萊豬進口表決，明年2月28日要公投，行政院長蘇貞昌19日表示，「做生意講究有來有往」，台灣口蹄疫拔針成功後，國產豬要外銷，要跟美國做生意，不能說人家的不能來，政府會嚴格把關、明白標示，讓國人安心。

蘇貞昌今天到嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區視察，會前接受媒體聯訪，針對萊豬議題；蘇貞昌表示，去年一整年，台美之間貿易就高達2.43兆元，台美之間的貿易大有進展，美國是非常重要的貿易夥伴，自口蹄疫拔針成功後，豬肉重啟外銷，「做生意要有來有往，所以我們的豬肉要外銷，要跟美國做生意，不能說人家的不能來。」

蘇貞昌說，進口商已表明，他們不進口有含萊克多巴胺豬肉，且進口豬也會明白標示不含萊克多巴胺。政府尊重樂見自由貿易，但還是會依據科學證據、國際標準嚴格把關，從海關到餐桌，對進口豬肉逐批檢驗，同時明白標示。

針對美國78位眾議員希望我們「台灣駐美代表處」改為「台灣代表處」一事；蘇貞昌說，在蔡總統領導下，這些年台美關係大有進展，台灣在美國受到各界、各黨派強力支持，美國國會一再通過友台法案，且不只在美國，台灣在世界受到非常大的重視，樂見美國國會兩黨議員提出對台更重視、更友台的提案。

(中時 )