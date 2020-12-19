台灣近期南北天氣可說是兩樣情，相較於中南部的連日晴天，北部的民眾這兩天終於見到半個太陽露臉就開心不已，可惜今(19日)又開始陰雨綿綿。女星譚艾珍最近分享搭高鐵南下經過，直呼才2小時車程，北部潮濕寒冷，南部溫暖乾燥，讓她心疼：「台北的朋友連續這麼久真是很辛苦」。

譚艾珍和歐陽靖母女今年9月透露為了照顧小孩和寵物，遠離過敏原，也追求比較好的生活品質，3人決定從台北搬到台南定居，歐陽靖表示，雖然搬到南部收入會變少，跟台北朋友相見也變比較不方便，但為了小孩好毅然決然決定離開台北，且樂觀認為：「唯有放下才能得到更多。」

譚艾珍分享6照片記錄從北到南天氣變化。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）

相較於台北的雨天，台南艷陽高照。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）

最近北部連日陰雨，中南部卻艷陽高照，2天前譚艾珍分享北上工作，看到這樣的天氣也傻眼，「回台北馬上一直開除濕機，一直下雨濕冷的感覺才待兩天就很不舒服，台北的朋友連續這麼久真是很辛苦」，並表示台南空氣雖然沒台北好，整體感覺還是比較舒適，適合養老跟養小寶寶。

譚艾珍發文。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）

接著，譚艾珍話鋒一轉說：「但是北部就業機會真的多很多，這種就業生態也不知道能否改變？只能祝福在北部打拚的朋友，大家辛苦了」，並分享6張照片見證從台北、桃園、竹苗、雲彰、嘉義、台南的天氣變化，原本北部厚厚的雲層，越往南部就逐漸散開，到了台南大放晴，網友也說：「台南真的是慢活好地方」、「北漂工作想念家鄉的陽光」、「台北一直下雨（已經發霉了），南部好天氣真好」、「真的生計是很多北漂遊子的心聲啊」。

(中時新聞網)