高市消防局鳳祥分隊1輛水箱車今年2月執勤時，遭拖板車攔腰撞上，釀成小隊長馮永昌不治，4人輕重傷，其中隊員賴統生從命危、昏迷到甦醒，家屬心情猶如洗三溫暖。賴妻19日在臉書提到賴統生近況，因失能已住進療養院，她還PO出兒子推著坐著輪椅的父親，她不禁感慨「為什麼不是統生和孩子在公園裡踢球呢？」令人聞之鼻酸。

賴統生當時腳部骨折、前額頭骨碎裂、腦幹出血，昏迷指數3，送高雄長庚醫院搶救，也是4名傷者中，傷勢最為嚴重的一位，一度與死神拔河，但賴妻不放棄希望，常在臉書與網友分享丈夫病況，祈禱有朝一日奇蹟出現，最後盼得賴統生甦醒。

賴妻透露，賴統生8月底出院後，轉到療養院休養，但巴氏量表分數只有10分，生活無法自理。目前只有右手稍有恢復，但仍失能臥床，無法自行大小便，得坐輪椅靠人推動。

賴妻今在臉書社團「我們消防家族」感慨發文提到，事件過了10個月又6天，但除高雄的同事們，還有社團裡的各位，大概也很少人記得統生，「新聞熱度一過，日子是我們自己要過的」。

她PO文寫道，兒子小小的身體說「媽媽，我來推爸爸」，心疼孩子要一夕長大，這中間好多節日都是一家三口在安養院過的，包括父親節和她與孩子的生日。

針對車禍事故刑事方面，高雄地檢署11月底偵結，依過失致死、過失傷害罪嫌，起訴張姓司機。她透露，12月24日高雄地院將首度開庭審理，「聖誕節前一日，我想又是獨自應戰」。

她言詞中帶激動說，「又得面對那位頭撇開不聞不問，拼命把他自己講成受害人的駕駛」，夜裡自己常在構思，下周四開庭要說什麼？「只是，說什麼，有用嗎？刑事連開庭都不會裝一下的被告，真的很少見」。

她也表示，消防局裡不知會不會派人來旁聽？ 有人會來關心他們，或想看看被告的嘴臉嗎？文末她提及，近日騎車穿上了羽絨外套，伸手在口袋裡摸到一張紙，是2月13日當晚在長庚急診簽的手術同意書，舊時天氣舊時衣，只有情懷不似舊家時。

此文一出，獲得1700多名網友按讚送暖，也有400多筆留言。賴妻說，「謝謝社團裡持續給我打氣的人，偶爾收到私訊，很溫暖」。高市消防局則回應，不會讓賴妻孤軍奮戰，開庭時會派法務協助。

(中時 )