新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，一年過去了，世界各國至今仍無法找出有效阻擋病毒的方法，在疫苗全面供應恐怕還需要好幾個月的情況下，新冠陰霾將持續壟罩。《中時新聞網》整理過去一年來，肺炎從爆發到擴散的關鍵日期，帶讀者回顧這個已奪走全球百萬人性命的「世紀傳染病」。

【2019年12月12日】

大陸武漢一名患者前往當地優撫醫院就診，稱他於當月8日出現症狀；專家認為，患者中最早出現症狀的個案，可追溯至12月1日。

【2019年12月30日】

武漢中心醫院眼科醫師李文亮認為SARS捲土重來，提醒同業注意，被喻為「吹哨者」。李文亮不幸遭院內感染，2020年1月31日確診、2月7日病逝。

台灣對來自武漢的班機，進行登機檢疫。（軍聞社提供）

【2019年12月31日】

我疾管署發出電子郵件，向世界衛生組織（WHO）預警，要求提供進一步資訊。同日，台灣針對來自武漢的直飛班機進行入境前登機檢疫。

【2020年1月13日】

新冠肺炎疫情正式爆發，隨著感染者四處流動，陸續蔓延到東南亞的泰國，以及東北亞的日本、韓國等國家。1月21日，遠在太平洋彼岸的美國西雅圖，也發現確診個案。

衛福部長陳時中臨危受命，出任防疫指揮中心指揮官。（資料照）

【2020年1月20日】

台灣研判大陸疫情已明顯發生社區傳播，疾管署成立｢嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」。隔日台灣出現第一起確診個案，是一名自武漢返國的女性台商。1月23日，指揮中心改二級開設，衛福部長陳時中出任指揮官。

【2020年1月23日】

武漢市宣布採取疫區封鎖隔離措施，是近代公共衛生史上，首次針對千萬人口規模的大城市採取封鎖。一周後，WHO宣布疫情為「國際公共衛生緊急事件」。

鑽石公主號爆發群聚感染，舉世關注。（美聯社）

【2020年2月1日】

一名80歲香港老翁確診，由於他曾登上郵輪「鑽石公主號」，該郵輪自2月4日起停泊在橫濱港，船上所有人（含員工）進行個人艙房隔離。最後該船確診者達705人，其中6人死亡。

2月中旬，韓國大邱新天地教會發生大規模群聚感染。不到一個月，韓國境內確診個案暴增到近1800人，總統文在寅把疫情預警上調至最高級別，並針對大邱、慶尚北道地區進行封鎖。

【2020年2月16日】

指揮中心宣布，台灣出現首例新冠肺炎死亡個案，也是台灣第一起社區感染，死者為一名61歲的白牌計程車司機。

【2020年2月27日】

日本疫情加劇，日本首相安倍晉三宣布，全國高中以下學校，自3月2日起停課；3月15日前，停辦所有大型活動和公開演出。

【2020年3月4日】

義大利是歐洲國家中，疫情最嚴重的地區。義國政府決定即日起關閉所有學校，為期兩周，並關閉除了藥店、超市以外的所有店家。

【2020年3月11日】

美國總統川普發表全國電視談話，宣布自3月13日起30天內，暫停「歐洲（除英國外）赴美國的所有旅行」；14日起，連英國、愛爾蘭也被拒絕入境。

封城76天，武漢於4月8日正式解封。（美聯社）

【2020年4月11日】

全球累計新冠肺炎死亡個案超越10萬人。

【2020年4月28日】

美國確診人數突破100萬人，是全球第一個確診個案超過100萬例的國家；5月27日，美國感染新冠肺炎死亡人數超過10萬人。

【2020年5月8日】

指揮中心公布「防疫新生活運動」4大要點，包括保持社交距離、座位採梅花座或增設隔板；落實個人衛生防護，戴口罩、量體溫、勤洗手。

【2020年5月26日】

指揮中心公布敦睦艦隊群聚疫情調查結果，共36人確診，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，感染源不明。

【2020年6月27日】

全球新冠肺炎確診達1000萬人、死亡近50萬人、康復約545萬人。

川普選前確診，但他僅住院3天即出院，恢復神速。（美聯社）

【2020年10月2日】

川普透過推特證實，他和妻子梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎，震驚全球。

【2020年12月1日】

台灣啟動「秋冬專案」，一、邊境檢疫：所有入境及轉機旅客登機前須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。二、社區防疫：民眾出入8大類場所應佩戴口罩，經勸導不聽者，最重可開罰1萬5000元。

(中時新聞網)