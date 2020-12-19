高雄市議員黃捷罷免案成立，將於明年2月6日舉行投票。（圖／摘自黃捷臉書）

繼民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日投票，中選會18日宣布罷免高雄市議員黃捷一案成立，將於明年2月6日舉行投票。對此，黃捷在第一時間回應，「高雄不畏做出選擇！2月6日，做個驕傲勇敢的『鳳山囡仔』！」而她今(19日)下午則是再度寫下心情，並宣布最新計畫，就是招募挺捷志工隊。

黃捷今在臉書寫下，罷免案成立的消息出來後，就收到來自各方朋友的關心與支持，先在此感謝大家寒冬送暖；談到2018年的選舉過程，她說，沒有政治背景與財力的普通素人懷著滿腔理想與熱情參選市議員，雖然選舉過程中吃盡苦頭，被嘲笑沒錢沒背景還想選舉，但好在有許多志工陪她上街打前鋒，一起用最樸實也最辛苦的方式打選戰，到現在仍銘記於心。

黃捷表示，至今連續三屆得到了十大問政優質議員的肯定，也非常感謝鳳山市民的支持，然而挑戰再一次襲來，她強調，「不會畏懼更不會氣餒，只會更努力更勇敢地面對這一次的考驗」；不過，她也說，需要更多的戰友，懇請支持她的朋友站出來，加入志工隊，陪她度過這個難關。

另外，罷免案成立後，「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」發言人徐尚賢表示，代表著鳳山人民要淘汰掉不適任民意代表的意志，象徵著鳳山人民想替鳳山乃至高雄，甚或全台灣找回希望的信念；另外，他邀請黃捷與人民辯論，「懇請黃捷勇敢面對並直球對決，直球來了，打直球！」

(中時新聞網)