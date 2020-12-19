「補教天后」陳子璇和高國華宣告9年婚姻結束後，便在臉書提起與高國華的激情過往，此舉引起高國華前妻蔡郁璇不滿，不僅意有所指回嗆「厚顏無恥」，甚至還嘲諷「照片修過頭」，沒想到事隔數日後，態度居然180度大轉變，似乎對昔日恩怨已經看開。
蔡郁璇在臉書曬出套上濾鏡，並且眼睛流下淚珠特效的照片，看起來楚楚可憐的模樣，讓外界隔外心疼，接著表示拍照軟體雖能畫成漫畫版，但和原圖相比下差距卻不會很多，接著強調：「現在的修圖，連你的眼睛大小、眼距、上下左右都可以調，臉的輪廓還可以打掉重練，真的是太厲害了，所以現在照騙都是這樣來的」，對比先前所說：「美肌開超大，照片變照騙，是為了安慰自己，還是欺騙別人？人就是要學會接受自己的不完美」，讓人好奇是否再次開酸陳子璇。
蔡郁璇接著表示近來找老師問事情，對方跟她開釋：「這世間沒有對或錯，一切只有因和果，這輩子你覺得誰欠了你，可能是前輩子你欠了他，所以今生註定要來還，還完從此兩清，下輩子就不用再見」，這讓她頓悟到用寬容豁達的態度面對人生及看待有怨的人，一切的是非恩怨終將消逝，更坦言：「我們都會過得很快樂」，似乎暗指將把過去恩怨都放下。
對此網友也留言：「有緣則聚，緣盡則散的概念」、「人生是自己的，放下一切，自然豁達」、「坦然面對，懂得放下，迎接新人生」，但也有人強調：「妳的發言成新聞，變成兩個女人的戰爭，但男主角也開始從新生活，所以放開過去，不需要再和另位女主角起舞」。
(中時新聞網)
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