「補教天后」陳子璇和高國華宣告9年婚姻結束後，便在臉書提起與高國華的激情過往，此舉引起高國華前妻蔡郁璇不滿，不僅意有所指回嗆「厚顏無恥」，甚至還嘲諷「照片修過頭」，沒想到事隔數日後，態度居然180度大轉變，似乎對昔日恩怨已經看開。

蔡郁璇在臉書曬出套上濾鏡，並且眼睛流下淚珠特效的照片，看起來楚楚可憐的模樣，讓外界隔外心疼，接著表示拍照軟體雖能畫成漫畫版，但和原圖相比下差距卻不會很多，接著強調：「現在的修圖，連你的眼睛大小、眼距、上下左右都可以調，臉的輪廓還可以打掉重練，真的是太厲害了，所以現在照騙都是這樣來的」，對比先前所說：「美肌開超大，照片變照騙，是為了安慰自己，還是欺騙別人？人就是要學會接受自己的不完美」，讓人好奇是否再次開酸陳子璇。

現在的拍照軟體真的很好玩😍 可以畫成漫畫版的。 不過我覺得和原圖比 ，其實差距不會很多 （自己硬要說沒差😝😝） 現在的修圖 ， 連你的眼睛大小、眼距、上下左右都可以調😅 臉的輪廓還可以打掉重練 🤪 真的是太厲害了😆 所以現在照騙都是這樣來的😅 由我是蔡郁璇發佈於 2020年12月17日 星期四

蔡郁璇接著表示近來找老師問事情，對方跟她開釋：「這世間沒有對或錯，一切只有因和果，這輩子你覺得誰欠了你，可能是前輩子你欠了他，所以今生註定要來還，還完從此兩清，下輩子就不用再見」，這讓她頓悟到用寬容豁達的態度面對人生及看待有怨的人，一切的是非恩怨終將消逝，更坦言：「我們都會過得很快樂」，似乎暗指將把過去恩怨都放下。

最近找了一位老師問事， 她說得一句話，深深印在我腦海裡。 她說： 這世間沒有對或錯， 一切只有因和果。 這輩子你覺得誰欠了你， 可能是前輩子你欠了他， 所以今生註定要來還。 還完從此兩清， 下輩子就不用再見。 所以，用這樣的思維去思考世事， 用這樣寬容豁達的態度面對人生， 用這樣的角度去看待于你有怨的人， 一切是是非非恩恩怨怨， 在須臾之間，消失不見。 用正面的態度面對人生， 我們都會過得很快樂🥰🥰🥰 由我是蔡郁璇發佈於 2020年12月18日 星期五

對此網友也留言：「有緣則聚，緣盡則散的概念」、「人生是自己的，放下一切，自然豁達」、「坦然面對，懂得放下，迎接新人生」，但也有人強調：「妳的發言成新聞，變成兩個女人的戰爭，但男主角也開始從新生活，所以放開過去，不需要再和另位女主角起舞」。

(中時新聞網)