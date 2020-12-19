台灣工藝設計年度壓軸活動「2020工藝之夢」19日在新光三越台南西門店6樓C區授證兼展覽，今年得獎者35歲以下有16人，其中二等獎由台灣藝術大學學生獲得，凸顯年輕人在工藝界嶄露鰲頭。

工藝設計者在剛出道時，可參加台灣工藝競賽展現才華，持續創作後，還可參加台灣優良工藝品授證，「2020工藝之夢」是工藝界年度盛事，台灣工藝競賽共有472件作品參賽，得獎僅65件。

「2020工藝之夢」邁入第27年，透過每年的展覽，百位工藝高手聚首交流，每年並選出一位國家工藝成就獎，今年由泉州派木雕大師葉經義獲得。

今年展出的台灣優良工藝品共38件，其中林智斌以苗栗土做陶制茶具，表現秋荷殘敗的外型，得評審青睞，獲一等獎，獎金100萬。二等獎為台灣藝術大學學生木製樂器作品。今年不少年輕人初次參賽就得獎。

台灣工藝設計展從19日展覽至1月4日，現場還有生活選物店，不少創意工藝品擺攤，販售創意小物，吸引民眾購買用來耶誕交換禮物。

(中時 )